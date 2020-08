OVERZICHT. Over deze versoepelingen van de coronamaatregelen heeft de Veiligheidsraad beslist

De Nationale Veiligheidsraad heeft nog eens samengezeten over de coronamaatregelen. De bubbel van vijf blijft behouden, maar voor het winkelen en de evenementen zijn er wel versoepelingen.

“We zijn nog niet van het virus af. Het zal blijven circuleren totdat er een vaccin is dat we op grote schaal kunnen verspreiden onder de bevolking. Wat we absoluut willen vermijden, is dat we op een breekpunt zouden komen, dat ons dwingt om terug te keren naar maatregelen die nog zwaarder ingrijpen op ons dagelijkse leven”, begon premier Sophie Wilmès (MR) de persconferentie.

“Vandaag zien we een stabilisering, zelfs een daling van de cijfers. Het virus circuleert nog steeds, maar minder dan enkele weken geleden”, wist Wilmès. “De stijging van de ziekenhuisopnames is relatief in vergelijking met de cijfers in april. De situatie is dus genuanceerd, maar wel reëel.”

Een terugkeer naar ons normale leven is nog niet aan de orde, benadrukte de premier. Wilmès zei ook nog dat België niet het enige Europese land is dat te maken krijgt met een opflakkering van het virus. “Ook bij ons in België, moeten we de circulatie van het virus blijven inperken. Dit kan zowel door middel van nationale maatregelen, maar ook door middel van bijkomende gerichte maatregelen op lokaal niveau, waar nodig.”

Een overzicht van de maatregelen:

Mondmaskers

Op nationaal niveau moeten mondmaskers op bepaalde plaatsen, zoals winkels en het openbaar vervoer, gedragen worden. Het blijft ook sterk aanbevolen in situaties waarbij de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden. Lokale autoriteiten zullen daarnaast in samenspraak met de regio’s en gouverneurs ook extra maatregelen kunnen nemen. Het wordt ook verplicht een mondmasker op zak te hebben en deze ook effectief te gebruiken op drukke plaatsen.

Onderwijs

Alle leerlingen kunnen op 1 september weer naar school, op basis van de code geel die door de regionale overheden werd bepaald. “Ter herinnering, de code geel verwijst naar een situatie waar het virus nog steeds circuleert, maar onder controle is. Dit systeem voorziet in de normale 5-daagse schoolweek, uiteraard met inachtneming van bepaalde gezondheidsmaatregelen”, zei Wilmès.

Voor het hoger onderwijs, dat later van start gaat, wordt er nog overleg gepleegd de komende weken.

Bubbel

Onze sociale bubbel van vijf wordt in september nog niet uitgebreid. De eerste minister verduidelijkte wel dat men ook andere vrienden en familieleden mag ontmoeten (liefst in de buitenlucht), maar dan met respect voor de sociale afstandsregels en in een gezelschap van maximaal tien mensen.

Een receptie of koffietafel na een begrafenis mag weer met maximum vijftig personen. “We beseffen dat dit moeilijk blijft”, aldus Wilmès.

Winkelen

Vanaf maandag 24 augustus mogen we weer met maximum twee gaan winkelen, zonder tijdslimiet. “We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om te vermijden dat er wachtrijen ontstaan.” Winkels kunnen zelf beslissen om het individueel winkelen toch te behouden.

Evenementen

De evenementensector krijgt ook weer iets meer ademruimte. Het maximaal aantal mensen toegelaten in het publiek van sportwedstrijden, theaterzalen of andere evenementen wordt weer vergroot. Binnen mogen er 200 personen aanwezig zijn, buiten 400. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd.

“We hebben ook de vraag van professionals gehoord om meer flexibiliteit aan de dag te leggen als aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan. Dit was belangrijk gezien de vele offers die de verschillende sectoren de afgelopen maanden hebben moeten brengen en de noodzaak om zich aan te passen aan de realiteit.” Daarom zal er vanaf 1 september de mogelijkheid worden ingevoerd om hiervan af te wijken. Het is in eerste instantie de burgemeester die de aanvraag bekijkt. Finaal is hiervoor de toelating nodig van de bevoegde ministers. Dat maak het mogelijk om voor de permanente infrastructuren de regels aan te passen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Langeafstandsrelaties

“Liefde kent geen grenzen, en de fysieke scheiding van internationale koppels is niet meer houdbaar. Er was al een beslissing voor getrouwde mensen, maar niet voor duurzame koppels die geen juridische band hebben”, haalde Wilmès aan. Vanaf 1 september zullen zij weer kunnen reizen om hun geliefde te zien. Voor hen gelden ook de regels rond de quarantaine.

De koppels die, naast de gehuwde koppels, in aanmerking komen zijn zij die minstens een jaar hebben samengewoond, twee jaar een relatie hebben of een kind samen hebben.

Rode en oranje zones

De maatregel in verband met de rode en oranje zones voor het buitenland blijven van kracht. Wie uit een rode zone terugkomt moet zich verplicht laten testen. Wie uit een oranje zone terugkomt wordt aanbevolen om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. De premier vroeg tijdens de persconferentie ook nog eens om actief mee te werken aan de contact tracing.

