Beringen installeert corona-testcontainers om testcapaciteit te verhogen

Beringen -

Vijf containers om een covid-testzone te installeren zijn vandaag gearriveerd in Beringen. Om meer te kunnen testen, hebben de eerstelijnszones West-Limburg en Midwest-Limburg de handen in elkaar geslagen. Acht betrokken gemeenten prefinancieren, Vlaanderen steunt intussen het initiatief. Maandag is de testzone operationeel.