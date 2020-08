Koop Belgisch. Ook deze boekentassen zijn van eigen bodem

Nu het nieuwe schooljaar binnenkort van start gaat, ben je misschien wel nog op zoek naar een leuke boekentas voor jouw kroost. En waarom niet meteen een Belgische ondernemer een hart onder de riem te steken? Een overzicht met zeven merkjes.

Onnolulu

Ben je gek op leuke motiefjes en vrolijke kleurtjes? Dan zijn de boekentassen en rugzakken van Onnolulu zeker jouw gading. En ook ouders die duurzaam willen shoppen, zitten bij dit Antwerpse merkje meteen goed. Zo zijn de boekentassen vervaardigd uit 100% gerecycleerde petflessen, net als de rest van de kindercollectie. Ideaal voor milieubewuste en hippe kleuters en lagereschoolkinderen.

Own Stuff

Klassieke, lederen boekentassen met een twist voor de allerkleinsten uit de kleuterklas of de lagere school. Zo kan je Own Stuff beschrijven. Naast de boekentassen in traditionele kleuren zijn vooral deze in pastelblauw, fuchsia, oudroze en mintgroen erg leuk om te zien. Het merk heeft ook oog voor ecologie, zo wordt het kwaliteitsvolle leder op natuurlijke wijze gelooid met respect voor de natuur.

Stones & Bones

Bij dit Belgische merk kan je niet enkel voor boekentassen terecht, ook schoenen en kleding behoren tot het assortiment. De rugzakken en boekentassen zijn voorzien van toffe prints, die alle kinderen wel kunnen smaken, zoals dino’s, zwanen, tijgers en flamingo’s, en dankzij de aangebrachte reflecterende stroken en een veiligheidsfluitje zorgen deze accessoires er meteen ook voor dat je kind gemakkelijk opgemerkt wordt in het verkeer.

Jeune Premier

Wat je zelf doet, doe je beter. Het boekentasje dat Hélène Fransen en Bruno Piers maakten voor hun zoontje Ralph toen hij voor het eerst naar de kleuterklas moest, viel zo in de smaak aan de schoolpoort dat het uitgroeide tot het hippe merk Jeune Premier. Verwonderlijk? Niet echt. De tassencollectie varieert tussen lekker stoer met leeuwenkoppen of bromfietsen of heerlijk zoet met regenbogen, vlinders, eenhoorns en kersen. De boekentassen zijn bovendien gemaakt uit ecologisch leder, synthetisch rubber en waterafstotend canvas, waardoor ze best een regenbuitje kunnen trotseren en ze vederlicht aanvoelen.

Jack Piers

Jack Piers is het kleine broertje van Jeune Premier. Letterlijk en figuurlijk. Want het merk werd in het leven geroepen voor de benjamin van de familie van Hélène Fransen en Bruno Piers : Jack. En opnieuw werd gebruikgemaakt van vederlichte materialen en hippe, stoere prints.

Ruitertassen

Een klassieke, oerdegelijke boekentas uit leder. Daarvoor kan je bij Ruitertassen terecht. Goedkoop zijn de boekentassen zeker niet, maar de boekentassen staan garant voor een lange levensduur. Het bedrijf, dat zijn werkzaamheden in 1927 opstartte, kan bouwen op meer dan 75 jaar expertise in lederbewerking.

Kipling

Groeide je op in de jaren tachtig en negentig, dan herinner jij je zeker nog je boekentas van Kipling. Vooral dat geliefde aapje, dat een tijdje geleden al voorgoed verdween, kon toen veel kinderharten beroeren. Dit Belgische merk is dan ook al decennialang een vaste waarde. Ook in het gamma tegenwoordig: trolleys met wieltjes.