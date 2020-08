Staking Wit Russische tractorenfabrieken zorgt voor onzekerheid

De gebeurtenissen van dit weekend in Wit Rusland worden door de Belgische importeur van MTZ tractoren uit Minsk, Michel Beken uit Kaulille, met argusogen gevolgd. Hij hoopt dat de productie, bevoorrading en ook verdeling van tractoren door de aangekondigde stakingen niet stil zullen vallen. “Dan kan niemand voorspellen waar dit zal eindigen”, aldus Beken.

In Minsk braken er spontaan stakingen uit in een paar grote staatsbedrijven, die de motor van de Wit-Russische economie vormen. Zo legden de arbeiders van tractor- en autofabrieken MTZ in Minsk het werk ...