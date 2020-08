OPROEP. Vlaggen op lege Pukkelpopwei: wat doe u dit weekend met uw festivalvrienden?

Hasselt - Normaal gezien zou vandaag in Kiewit de jaarlijkse hoogmis van het Limburgse festivalgebeuren losbarsten, maar daar stak het coronavirus dit keer een lelijk stokje voor. En dus geen vier dagen feest en muziek op de Pukkelpopwei, al pronkt sinds vanochtend wel een kringetje met witte vlaggen op de voor de rest akelig lege weide. Later namiddag moet duidelijk worden wat de organisatie precies van plan is met de vlaggen.

Wij willen weten hoe u en uw festivalvrienden dit jaar het Pukkelpopweekend doorkomen? Trekken jullie bij wijze van troost alsnog naar de lege weide, of troepen u en uw vrienden samen in de achtertuin met een tentje en karrevracht Carapils? Wij horen het graag via dit antwoordformulier.