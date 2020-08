Jess Thorup (50) is niet langer de coach van AA Gent. De Deen betaalt het gelag na de gemiste competitiestart. De Buffalo’s droomden vooraf luidop van de titel, maar begonnen rampzalig aan het seizoen met een 0 op 6 tegen STVV en Kortrijk. Thorup was sinds oktober 2018 aan de slag in de Ghelamco Arena.