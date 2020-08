In de Hoeseltse deelgemeente Werm hebben ze een frituur die ‘’t Werm Fritje’ heet. Humor en woordspelingen, het is iets raars. Goeie frieten wel, met ‘werme saus’ en vergezeld van een gratis tip: dat we zeker eens moeten gaan kijken in Jacky’s Bos, boven op de Panisberg. Dat we daar zeker zouden vinden wat we zochten, zo op goed geluk. Dat bleek nog waar te zijn ook.