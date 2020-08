Opdoffer voor Jumbo-Visma: geen Steven Kruijswijk in Tour na val in Dauphiné

Steven Kruijswijk moet passen voor de Tour de France. De Nederlander zou normaal samen met Tom Dumoulin en Primoz Roglic een van de speerpunten worden, maar hij heeft nog teveel last van zijn val in de Dauphiné.

“Helaas blijken de gevolgen van mijn val in de Dauphiné ernstiger dan verhoopt”, reageert een teleurgestelde Kruijswijk. “Tot mijn grote teleurstelling kan ik door een breukje in de schouder en vele schaafwonden niet meedoen in de Tour de France.”

De nummer drie van vorig jaar richt zich nu op de Ronde van Italië. “Ik ga nu eerst aan mijn herstel werken en dan richt ik mij op de Giro. Ik wens het team veel succes in de Tour en baal ontzettend dat ik er geen deel kan van uitmaken.”

Met Amund Grøndahl Jansen heeft de ploeg van Wout van Aert al een vervanger voor Kruijswijk opgetrommeld.

De Tourselectie van Team Jumbo-Visma bestaat nu uit Wout van Aert, George Bennett, Tom Dumoulin,Robert Gesink, Sepp Kuss,Tony Martin, Amund Grøndahl Jansen en Primoz Roglic.