Agente die hitlergroet brengt wordt op binnendienst gezet

De agente die gefilmd werd in cel terwijl ze een hitlergroet uitbracht, wordt dan toch op binnendienst gezet. Ministers Koen Geens en Pieter De Crem (allebei CD&V) reageerden geschokt op de beelden uit een politiecel in Charleroi, waar politieagenten minutenlang op een stervende man zitten terwijl ze lachen, dansen en een agente een Hitlergroet brengt. “Dit is buiten alle proportie.“