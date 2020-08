Saltarella pakt de draad na 5 maand weer op

Leopoldsburg -

Dansgroep Saltarella programmeerde vorige zondag een dansstage waarmee de jongeren na 5 maanden gedwongen pauze de dansschoenen terug aan konden binden. “Nog voor coronatijden werkten we dit idee uit en oorspronkelijk hadden we een meerdaagse stage voor ogen, maar die plannen hebben we aangepast. Uiteindelijk was het de bedoeling om niet alleen geïnteresseerde jongeren aan te trekken maar ook intern onze leden eens te laten proeven van de verschillende dansstijlen: klassiek, jazz, modern of musical”, verduidelijkt gangmaakster Mia Thyssens. Men telde 40 inschrijvingen die verdeeld waren in een groep +12 en een groep – 12.