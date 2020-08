JBC neemt (failliete) CKS en Fred & Ginger over, nog geen akkoord over Brantano

De familiale holding Claes Retail Group, bekend van JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG. Curator Geert Van Deyck meldt in de nacht van woensdag op donderdag in een heel korte communicatie dat de onderhandelingen woensdagavond succesvol afgerond werden.