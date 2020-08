Leider Arnaud Démare was woensdag ook de beste in de slotrit van de Ronde van Wallonië. De Fransman van Groupama-FDJ was Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet in Érezée te vlug af in de sprint. Amaury Capiot hield knap stand. De Lanakenaar finishte zesde, goed voor een derde plaats in de eindstand.