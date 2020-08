Deze New Yorkse ouders zijn apetrots op hun tien weken oud zoontje omdat hij “bijna perfect” I love you zei toen hij in de armen van mama Kesia lag. Het schattige moment werd gefilmd en online gezet door de grootmoeder van de spruit, en is intussen al miljoenen keren bekeken. “Blijf zo praten tegen hem en jullie zoontje wordt een genie”, klinkt het in een van de talloze reacties.