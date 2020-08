De meubelsector is de opgelegde winkelbeperking beu. Met meerdere personen winkelen is niet toegelaten, maar toch zijn er heel wat meubelzaken die de regel aan hun laars lappen. Een salon is een investering en die beslissing kan je niet alleen maken, klinkt het bij de klanten en de meubelsector. Donderdag komt de veiligheidsraad samen en de versoepeling voor het alleen winkelen wordt dan bekeken.