Na 38.500 stemmen voor behoud Groene Delle: “Dit signaal kan niet genegeerd worden”

Hasselt -

“Burgers tonen de weg. Dit signaal van de burgers kan niet genegeerd worden. Het is aan de minister om leiderschap te tonen”, zegt Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen), nadat de Vlaamse overheid in totaal 4.500 bezwaarschriften heeft ontvangen tegen de omvorming van 23 hectare van het natuurgebied Groene Delle in Hasselt tot industriezone.