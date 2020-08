Diest -

In het kader van de campagne Graag Traag om het belang van de zone 30 in het centrum van Diest te benadrukken heeft de politie Demerdal al meer dan vijftig pv’s uitgeschreven. De controles gebeurden onder meer in de Schaffensestraat en in de Koning Albertlaan. De politie heeft voor de komende dagen nog extra snelheidscontroles in de zone 30 aangekondigd.