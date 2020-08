Greg Van Avermaet strandt op tweede plaats in Wallonië: “Ik had beter alles op de sprint gezet”

Geen eindzege voor Greg van Avermaet in de Ronde van Wallonië. De kopman van CCC strandde op de tweede plaats na winnaar Arnaud Démare.

Greg Van Avermaet heeft dit seizoen nog niet gewonnen (niemand van Team CCC trouwens) en had zijn zinnen gezet op de Ronde van Wallonië. In de slotrit pakte hij onderweg dan ook bonificatieseconden waardoor hij dicht naderde op leider Arnaud Démare. Maar die bleek in de heuvelachtige rit taaier dan gedacht. Meer nog: hij won de slotetappe, voor Philippe Gilbert en Van Avermaet.

Foto: Photo News

“Ik moest in de finale van fiets wisselen door schakelproblemen en dat kostte krachten om terug te komen. Toen Narvaez ging kon ik niet volgen, maar ik gokte toen al op mijn sprint. Maar er zat niet zoveel meer op. Ik had ook al krachten verspeeld in de tussensprints en reed heel de dag misschien iets te veel vooraan. Ik wou misschien iets te graag winnen. Er is ook heel snel gereden vandaag, waardoor ik toch verrast ben dat Démare er nog aanhing. Dat is toch indrukwekkend, want het was niet echt een sprintersrit. Ik had misschien beter van in het begin op de sprint gemikt, maar achteraf is het makkelijk praten. Tweede is niet slecht, maar ik koers nog altijd om te winnen. Al ben ik niet bezig om die voorlopige nul zeges uit te wissen, ik wil altijd winnen. We starten als ploeg ook met die ingesteldheid. Nu herstellen in functie van de Tour en tussendoor dat EK rijden. Die wedstrijd In Plouay is ideaal om de benen nog eens op spanning te zetten. Ik vind daar een mooi parcours, ik kijk er wel naar uit als kopman. We kunnen daar iets rapen met de Belgen. In de Tour wil ik graag opnieuw een rit winnen, maar daarna volgen ook nog de klassiekers. En die zijn voor mij misschien nog net iets belangrijker.”