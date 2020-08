Aantal besmettingen in Limburg daalt met 19 procent

Het aantal besmettingen in onze provincie blijft dalen: van 9 tot en met 15 augustus testten 147 Limburgers positief op het coronavirus, 19 procent minder dan de week daarvoor.

Ook nationaal zet de dalende trend die maandag was ingezet zich voort. Ons land telt nu gemiddeld 527 besmettingen per dag, 15 procent minder dan een week geleden. Brussel blijft echter het zorgenkind, met gemiddeld 828 besmettingen per dag (+21%). Toch zijn er ook in de hoofdstad voorzichtige signalen dat de snelheid waarmee het virus aan kracht wint voorzichtig afneemt.

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalde naar net geen 30 per dag (-9%). Die daling staat in schril contract met het dodental, dat in vergelijking met een week geleden ruim is verdubbeld. Elke dag sterven in ons land tien mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Mogelijk speelt de hittegolf een rol in die sterke stijging, maar dat zal pas de komende dagen duidelijk worden.

In Limburg zijn nog altijd zestien gemeenten al minstens een week coronavrij. Negen gemeenten zitten boven de alarmdrempel, al lijkt de toestand in de mijngemeenten wel te stabiliseren. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt 0,841. Dat betekent dat 100 patiënten gemiddeld 84 andere mensen besmetten en het virus dus langzaam uitdooft. Enkel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen ligt de r-waarde nog lager.

