Arnaud Démare houdt Philippe Gilbert van ritzege in Ronde van Wallonië en is eindwinnaar

Arnaud Démare heeft de Ronde van Wallonië gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ remonteerde Philippe Gilbert in de slotrit en pakte zijn tweede ritzege én de eindzege. Hij volgt Loïc Vliegen op.

Zeven renners kozen voor de vroege aanval in de heuvelachtige slotetappe: De Belgen Jens Reynders (Hagens Berman Axeon), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Lionel Taminiaux en Tom Paquot (beiden Bingoal-Wallonie Bruxelles), de Tsjech Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick-Step), de Brit Scott Thwaites (Alpecin-Fenix) en de Deen Andreas Kron (Riwal Readynez CT). In het peloton waren het AG2R-La Mondiale, CCC en Ineos die de achtervolging leidden. Op 40 km bleef er nog een trio over: Dewulf, Stybar en Kron. Een duo maakte in de plaatselijke ronde van 30 km rond Erezéee de sprong vanuit het peloton: de Pool Michal Golas (Ineos) en de Australiër Dylan Sunderland (NTT). Maar door het beukwerk van Team CCC kwam er net voor de Côte de Beffe, een stevige beklimming op 10 km van de finish, een algemene hergroepering.

Daar trok de Nederlander Kevin Inkelaar (Bahrain-McLaren) hard door, gevolgd door Jelle Vanendert en Loïc Vliegen, de winnaar van vorig jaar. Maar finaal was het de Ecadoriaan Jhonathan Narvaez die een gaatje kon slaan. De andere favorieten keken naar elkaar, waardoor zijn voorsprong groter werd. Waarna Vliegen zijn kansen zag verkeken na een val. Eliot Lietaer (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en de Fransman Franck Bonnamour (Arkéa-Samsic) probeerden tevergeefs de sprong te maken.

Groupama-FDJ, met leider Arnaud Démare in de rangen, zette zich dan op kop van het peloton. Narvaez vocht voor wat hij waard was maar werd in de omhooglopende slotkilometer gegrepen.

Philippe Gilbert probeerde het nog, maar werd net voor de finish nog voorbijgesneld door Arnaud Démare. Meteen de tweede ritzege én de eindzege voor de Fransman.

????? | Wat een klasse van Arnaud Démare! Hij klopt Gilbert in de sprint en wint de #TourdeWallonie! pic.twitter.com/BOmwEyTKtQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2020

“Ik heb mijzelf verrast”, glunderde Démare. “Ik dacht dat deze rit te zwaar zou zijn voor mij, maar met deze benen kan veel. Zeker als je ook goede ploegmaats hebt. Ik was in de finale goed omring en zij brachten mij terug. Ik zag af, maar wou niet plooien. Ik ben een sprinter, maar kan ook op moeilijkere aankomsten winnen. Met deze vorm hoop ik komend weekend Frans kampioen te worden.”