Stijn Vandenbergh moet vertrekken bij AG2R: “Er zijn te veel Belgen volgend seizoen”

Stijn Vandenbergh (36) is einde contract bij AG2R en zal volgend jaar niet meer voor de Franse ploeg rijden. “Ik ben volop op zoek naar een nieuwe ploeg”, sprak hij voor de start van de slotrit in de Ronde van Wallonië.

Vandenbergh is bezig aan zijn vierde seizoen bij AG2R, maar er komt geen vijfde seizoen in Franse loondienst. “Ik ben nu volop op zoek naar een andere ploeg”, zei hij bij TV Oost. “De gesprekken zijn bezig en ik hoop tegen begin volgende maand daaromtrent zekerheid te hebben.”

Vandenbergh wil nog zeker een jaar koersen. “Dat had ik vorig jaar ook over dit seizoen gezegd. Maar goed, ik zie wel. Een ding staat vast: ik wil nog niet stoppen eind dit jaar.”

AG2R heeft zijn kern volgend jaar al versterkt met landgenoten Stan Dewulf, Gijs Van Hoecke en Greg Van Avermaet, terwijl Oliver en Lawrence Naesen al in de ploeg koersen. Vandenbergh gaf nog aan op stage in Vaujany begin juli dat hij graag wilde verlengen bij zijn team, maar dat zit er dus niet in.

“Er zijn al te veel Belgen”, lachte hij. “Greg brengt daarbovenop ook zijn ploegmaat Michael Schär mee. We zouden met te veel renners voor het voorjaar zijn. Maar goed, ik heb een mooie tijd beleefd bij AG2R en het is ook misschien wel eens goed om andere lucht op te snuiven.”

Koerst hij bij voorkeur opnieuw in dienst van een World Tour-ploeg? “Uiteindelijk maakt dat niet veel uit”, eindigde hij. “Er zijn nog genoeg andere mooie ploegen zoals een Alpecin-Fenix of Wanty. Zij rijden uiteindelijk ook wel bijna alle koeren die WorldTour-ploegen doen. Dat zou ik niet zo erg vinden.”