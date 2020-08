Zware bom die op scherp staat in aangevoerde kleigrond bij Nelissen Steenfabrieken Kesselt

Lanaken -

Woensdagmorgen hebben medewerkers van Nelissen Steenfabrieken in Kesselt een vrij zware bom ontdekt op een transportband in de fabriek. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) werd meteen verwittigd. Het bleek te gaan om een niet ontploft explosief van Duitse makelij dat met een vracht klei uit Duitsland was aangevoerd. De ontsteking stond op scherp waardoor er een groot risico op ontploffing was. In de namiddag werd de bom in een diepe kuil op het terrein van Nelissen tot ontploffing gebracht.