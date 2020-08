Nadat ze zich eerder al had afgevraagd wanneer mensen tegen de coronamaatregelen zouden gaan betogen in Antwerpen, heeft voormalig K3-zangeres Josje Huisman opnieuw openlijk vraagtekens gezet bij de regels. “Ik wil niemand kwetsen, maar ik wil ook niet in een 1,5 meter mondkapjes maatschappij leven. Durf je je medemens alweer een hand te geven of ben je daar nog niet klaar voor”, zegt ze op Instagram.