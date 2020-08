Openingsmanche van Wereldbeker alpijnse ski gaat door (maar achter gesloten deuren)

De openingsmanche van de nieuwe Wereldbeker alpijnse ski op 17 en 18 oktober in het Oostenrijkse Sölden zal achter gesloten deuren doorgaan omwille van de wereldwijde coronacrisis.

Er zullen bij de manche vier bubbels aanwezig zijn. Deze blijven autonoom en hebben geen direct contact met elkaar. Het gaat om atleten/trainers, organisatie, media en een klein aantal genodigden.

De Internationale Skifederatie (FIS) maakte woensdag ook haar coronaprotocol voor het nieuwe seizoen bekend. Alle atleten moeten voor elke wedstrijd een negatieve coronatest van binnen de drie of vier dagen kunnen voorleggen. Ter plaatse zal er opnieuw om de drie à vier dagen getest worden.

Bij een positieve test wordt een atleet in quarantaine geplaatst en moeten ook alle personen waarmee hij of zij contact had in isolatie tot een negatieve coronatest kan worden voorgelegd.

De FIS gaf tot slot nog aan dat een test naar antilichamen tegen het coronavirus werd toegevoegd aan de antidopingcontroles. Indien blijkt dat een atleet het coronavirus al eerder opliep en er nadien immuun voor werd, zal hij of zij niet meer verplicht zijn andere coronatesten te ondergaan.