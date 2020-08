Gert en James compleet ‘geflipt’ in een nieuw seizoen van ‘Gert Late Night’

Vanaf maandag 31 augustus meert de Evanna - de boot van Gert Verhulst en James Cooke - drie weken lang aan in de moderne jachthaven van Blankenberge om tal van bekende en onbekende gasten te ontvangen. Om dat te vieren, wisselen Gert en James even van rol in een hilarisch filmpje.

De presentatoren slaan in het achtste seizoen van Gert Late Night de kajuitdeuren open voor onder anderen Erik Van Looy, Julie Vermeire, Conner Rousseau, Willy Sommers, Lotte Vanwezemael, Belle Pérez, Jani Kazaltzis, Barbara Sarafian, Ella Leyers en Marc Van Ranst.

Elke dag ontvangen de kapiteins van de Evanna hun centrale daggast van ontbijt tot avondklok en ook “ons Annie” (Deleersnyder, nvdr.) komt weer koken. Zodra de herfst in het land is, varen Gert en James weer naar hun thuishaven aan het MAS in Antwerpen.