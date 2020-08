Loïc Vliegen twee jaar langer bij Circus-Wanty Gobert: “Schitteren in de klassiekers”

Loïc Vliegen heeft zijn contract bij Circus-Wanty Gobert-Tormans met twee jaar verlengd. De 26-jarige Waal is één van de sleutelelementen bij de ploeg van Hilaire Van Der Schueren.

Vliegen kwam vin 2019 over van Team BMC. Hij won vorig seizoen in de kleuren van Circus-Wanty Gobert zijn eerste profzege door de tweede rit van de Ronde van Wallonië te winnen. “Ik ben tevreden om het avontuur met Circus-Wanty Gobert-Tormans te verlengen. Na mijn jaren bij BMC, waar ik niet vaak de kans had om mijn eigen kaart te spelen, ben ik in dit team kunnen groeien. Ik wil blijven verbeteren in deze rol van kopman en hoop nog vele mooie resultaten voor de ploeg te kunnen behalen.” “Sinds de herstart van de competitie voel ik me echt goed, dat heb ik deze week in de Ronde van Wallonië nogmaals in de verf kunnen zetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik snel met resultaten beloond zal worden. Deze goede vorm hoop ik zo lang mogelijk te houden, om te schitteren in de klassiekers zoals de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Dat is ook waar mijn focus de komende jaren blijft liggen.”

Algemeen manager Jean-François Bourlart is tevreden: “Loïc is een sleutelelement binnen onze ploeg. Hij heeft in het begin van zijn carrière een goede opleiding in de World Tour gehad, en nadien in onze kleuren een hoger niveau bereikt. Loïc heeft zijn plaats binnen onze ploeg gevonden, en hij heeft vorig seizoen met zijn overwinning in de Ronde van Wallonië, maar ook met zijn prestaties in de klassiekers sinds de herstart van de competitie, getoond dat hij een nieuwe dimensie bereikt heeft. Ik ben overtuigd dat hij zijn mooie prestaties voor Circus-Wanty Gobert-Tormans zal doorzetten.”