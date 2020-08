Bol.com gaat term Zwarte Piet niet meer gebruiken

De webwinkel bol.com gaat de term ‘Zwarte Piet’ niet meer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. In plaats daarvan wordt in onder meer titels en productomschrijvingen het woord ‘Piet’ gebruikt. In een mededeling motiveert bol.com de beslissing door te verwijzen naar “voortschrijdend inzicht, passend bij de actualiteit in Nederland en België”.