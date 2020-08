Geen versoepelingen in Antwerpen, maar wel “van strikt handhaven naar stimuleren”

Als de dalende trend van de besmettingscijfers in de provincie Antwerpen zich doorzet, eindigen de Antwerpse coronamaatregelen zoals gepland op 26 augustus. De Antwerpse aanpak verschuift dan “van strikt handhaven naar het stimuleren van gewenst gedrag”, stelt gouverneur Cathy Berx. “We moeten mensen motiveren om de gouden regels te blijven volgen, niet omdat ze anders bestraft worden maar omdat ze geen anderen willen besmetten”, zegt ze.

Specifiek Antwerpse maatregelen waren volgens Berx nodig omdat de laatste versoepelingen na de eerste golf van besmettingen te vroeg kwamen voor de provincie en het aantal besmettingen daarom weer pijlsnel was gestegen. De gouverneur verwacht niet dat het einde van de Antwerpse maatregelen in combinatie met verwachte bijsturingen door de Nationale Veiligheidsraad opnieuw voor grote problemen zal zorgen. “We hadden destijds geen concreet zicht op de situatie, terwijl we dat nu wel elke dag krijgen”, zegt ze. “Burgemeesters en eerstelijnszorg weten ook veel beter wat van hen wordt verwacht als er toch ergens een nieuwe besmetting opduikt. Als we daar dan snel, gericht en accuraat kunnen ingrijpen is het risico dat het weer uit de hand loopt erg klein. We werken ook veel meer proactief.”

Maatregelen zoals de avondklok en de mondmaskerplicht hebben volgens Berx ervoor gezorgd dat de curve in Antwerpen weer fors in dalende lijn is. “Het reproductiegetal is nu 0,73 en we komen van 2”, zegt ze. “Het aantal besmettingen is vorige week met 35 procent gedaald. Ook de artsen, die als eerste waarschuwden dat het misliep, zeggen dat de druk is afgenomen. Toch is het nog een kwestie van volhouden, zodat onze kinderen weer op een veilige manier naar school kunnen en we zo normaal mogelijk kunnen werken, sporten en van cultuur genieten.”