Ex-medewerker beschuldigt Victoria Beckham van nalatigheid, zij ontkent

Een voormalige werknemer van Victoria Beckham heeft de ontwerpster voor de rechtbank gesleept. Ze claimt dat er op de werkvloer sprake was van nalatigheid en dat ze daardoor carpaletunnelsyndroom ontwikkelde. Ze eist zo’n 83.000 euro.

Kristina Kubiliene, een 54-jarige ex-werknemer van Victoria Beckham, heeft klacht tegen haar ingediend voor nalatigheid op de werkvloer. Volgens de vrouw, die als patroonsnijder in dienst was, moest ze sommige dagen tot wel vijftien uur werken en dat zeven dagen op zeven. Zeker in de aanloop naar de modeweken was dat het geval.

Door constant patronen te moeten uitknippen en met zware rollen stof rond te lopen, ontwikkelde ze carpal tunnel syndroom, een aandoening aan de pols die onder meer pijn aan de vingers veroorzaakt. De vrouw werkte acht jaar voor het modelabel en claimt dat ze nu zelfs amper haar handtas meer kan opendoen.

Uit gerechtsdocumenten die de The Daily Telegraph kon inkijken, blijkt dat Victoria Beckham zelf ontkent dat er sprake is van nalatigheid. Volgens de 46-jarige ontwerpster vroeg Kubiliene nooit om hulp toen ze de rollen van vijftien kilogram moest optillen. Daarnaast wordt beweerd dat de vrouw al last had van gezwollen handen voor ze bij Beckham kwam werken.

Tot wel 35 kilo

“Mijn cliënt was zeer goed in haar job, maar omdat ze zo goed was, moest ze vaak lange periodes werken en met zware stoffen zeulen”, reageert haar advocaat in The Daily Mail. “Haar job bestond eruit zware rollen van 20 tot 35 kilo open te leggen en er de patronen op vast te maken en uit te knippen. Dat langdurige en repetitieve werk maakte dat ze nu zoveel last heeft aan haar hand en pols dat ze geopereerd moet worden en niet meer kan werken.”

Vooral tijdens de modeweken ging het er hard aan toe. “Op normale dagen werkte ze van 10 tot 18 uur, maar twee keer per jaar moest ze telkens twee weken de New York Fashion Week bijwonen. Al een maand op voorhand werden haar werkuren opgeschroefd naar vijftien uur, zeven dagen op zeven en zonder regelmatig pauze te krijgen. Haar handen en polsen deden zoveel pijn dat ze onder de pijnstillers zat”, klinkt het nog.

De vrouw vraagt 75.000 pond (83.000 euro) schadevergoeding van Victoria Beckham. Het is een rechter die zal moeten beslissen of die eis wordt ingewilligd.