Man vrijgesproken voor aanranding en verkrachting dochter

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 38-jarige man vrijgesproken van vermeende aanranding en verkrachting van zijn 16-jarige dochter. Het meisje zegt dat haar vader haar meermaals had aangerand en zelfs één keer verkracht, maar de rechtbank achtte die feiten niet bewezen. Het parket had vijf jaar cel gevorderd.

De man hield een cannabisplantage in een andere woning dan zijn thuis en nam zijn dochter vaak mee zodat zij het huis kon onderhouden. In het huis was een bed waarin hij volgens zijn dochter het meisje ...