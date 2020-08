Kaia Gerber ruilt haar bruine lokken in voor opvallende haarkleur

Normaal zien we Kaia Gerber met haar kenmerkende bruine haren op de catwalk paraderen, maar de lockdown zorgt ervoor dat ze zich aan wat experimenteren waagt. Zo kleurde het topmodel eerst haar lokken blond en nu zijn ze alweer roze.

Kaia Gerber, de achttienjarige dochter van Cindy Crawford, zit net zoals heel wat Amerikanen nog altijd in quarantaine. En dat betekent ook dat een bezoekje aan haar kapper in Engeland er nog niet meteen inzit. Ze vond er dan ook niets beter op om thuis zelf haar haren roze te kleuren terwijl ze via livestream richtlijnen kreeg van de bekende Britse haarstylist Guido Palau.

“Ik ben altijd dol geweest op mensen die zomaar dingen durven uit te proberen op hun haar”, zegt het topmodel in het filmpje van de transformatie dat ze op Instagram deelde. “De eerste keer dat ik mijn haar liet knippen, wilde ik eruitzien als Kurt Cobain. Toen ik mijn haar afknipte, veranderde dat mijn leven. Ik voelde me meer als mezelf. Stapje per stapje ga ik elk jaar iets verder.” Dat belooft voor de volgende jaren dus.