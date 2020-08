Met dit trucje maak je meer plaats voor nieuwe kleren in je kast

Drie keer meer plaats creëren in je kleerkast? Het kan heel eenvoudig met een slim trucje dat momenteel heel populair is op TikTok. Iets om thuis zelf uit te proberen…

Misschien heb je de voorbije maanden veel nieuwe kleren gekocht om nieuwe werkoutfits samen te stellen voor in je thuiskantoor. Of gewoon om in de zetel te liggen tijdens de lockdown en stijlvol verveling - als gevolg van de verplichte sociale isolatie - tegen te gaan.

De nieuwe stuks kunnen voor een probleem zorgen in de kleerkast: een groot plaatsgebrek. Voor je een nieuwe kast koopt of gaat pleiten voor een dressing is er nog een tussenoplossing. Die wordt naarstig bekeken en gedeeld op TikTok. Het enige wat je nodig hebt? Frisdrank. Meer bepaald de lipjes van de blikjes.

Trek ze van de lege blikjes, was ze af en hang ze vervolgens aan de metalen krul van je kleerhangers. In het tweede opening haak je gewoon een andere hanger. Hoeveel lipjes je nodig hebt is volledig afhankelijk van de uitpuil-factor van je kleerkast. Hang maximum drie hangers onder elkaar, anders krijgt de bovenste het te zwaar te verduren en gaat de constructie gegarandeerd doorhangen.