Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach gaat stoppen met zijn Zondag met Lubach (ZML). Dat kondigt hij aan in zijn boek Stoorzender , dat woensdag verschijnt. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen.

‘Er is een beperkt aantal heel zware onderwerpen dat zich leent voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging’, betoogt Lubach in zijn boek. De cabaretier spreekt in het boek ook het voornemen uit ...