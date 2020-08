Crisiscentrum: “Mogelijk aan het begin van een lichte daling, maar het mag sneller”

Het Nationaal Crisiscentrum ziet signalen van een gunstige evolutie in Brussel. ‘We hopen dat deze signalen effectief de voorbode zijn van een verdere gunstige evolutie.

Er waren, van 9 tot en met 15 augustus, per dag gemiddeld 528 besmettingen. Dat is voor de derde dag op rij een daling op weekbasis, nu met 15 procent in vergelijking met de week daarvoor.

"Het is de derde dag op rij dat we een daling vaststellen, dat bevestigt dat we op nationaal niveau in een gunstige trend zijn terechtgekomen", zei viroloog Steven Van Gucht. "Als we blijven dalen met vijftien procent, dan zitten we begin september met gemiddeld zo"n 350 besmettingen per dag. Dat blijft een hoog aantal besmettingen. Mocht de daling versnellen, bijvoorbeeld met 50 procent, dan zitten we begin september met 100 besmettingen per dag. Dat zou gunstiger zijn met het licht op de heropening van de scholen."

In Antwerpen blijft de situatie positief evolueren. In het Brussels Gewest blijft het aantal besmettingen stijgen met 118 nieuwe gevallen per dag. "Maar er zijn signalen dat deze toename mogelijk aan het aftoppen is, het is mogelijk dat we aan het begin zitten van een voorzichtige daling."

In de andere provincies dalen de cijfers, behalve in Vlaams-Brabant. Daar stijgen de weekgemiddeldes nog licht.

"Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week licht gedaald", zei Van Gucht. "Twee weken geleden waren er gemiddeld 33 nieuwe opnames per dag, de afgelopen week waren dat er dertig. We hopen dat die trend zich voortzet."

De afgelopen zijn elke dag meer dan tien mensen overleden met covid-19. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. "De komende dagen zullen duidelijk maken of ook de sterftecijfers weer zullen dalen. En of dat die toename een tijdelijke piek was gelinkt aan de hittegolf."

Opnames

Wie wordt bij de tweede golf in het ziekenhuis opgenomen? De cijfers zijn nog wel niet volledig, benadrukt Van Gucht. En ook bij de tweede golf zijn tot nu toe veel minder mensen in het ziekenhuis opgenomen.

"Het aandeel mannen en vrouwen is ongeveer gelijk, dat was ook zo bij de start van de epidemie", zegt Van Gucht. "Het valt wel op dat de gehospitaliseerd patiënten wat jonger zijn dan tijdens de eerste golf. Toen was de doorsneepatiënt gemiddeld 71 jaar oud, in juni en juli is de gemiddelde leeftijd wat lager, namelijk 64 jaar. Het aantal patiënten uit woonzorgcentra ligt op dit moment lager dan tijdens die eerste golf. Toen was dat 16 procent, in de huidige periode is dat 13 procent. Dat betekent dat de meeste woonzorgcentra erin slagen om het virus nog buiten de deur te houden."

Leeftijd blijft wel een grote risicofactor.

