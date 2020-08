ROYALS. De bijzondere bijnaam van prinses Charlotte, prinses Amalia krijgt kritiek

Prinses Charlotte draagt graag een tiara en heeft op school een bijnaam. Ondertussen maken haar oom prins Harry en tante Meghan Markle werk van een geheim televisieproject. De Noorse koninklijke familie genoot dan weer duidelijk van de zomervakantie. Een overzicht van het wel en wee in adellijke kringen.

Prins William en Kate Middleton doen er naar verluidt alles aan om hun kinderen een zo normaal mogelijke opvoeding te geven. Maar volgens een bron dicht bij het gezin zou prinses Charlotte dol zijn op haar tiara, ook al gaat het nu nog om een speelgoedexemplaar.

“Charlotte beseft dat ze een prinses is en heeft al een speelgoedtiara die ze maar wat graag draagt”, vertelt een bron aan Us Weekly. Maar zelfs met een tiara in de hand gedraagt ​​Charlotte zich als een respectabele prinses, klinkt het. “Hoewel de kinderen weten dat er iets speciaals aan hen is, worden ze niet verwend.”

Nog volgens de bron zou de vijfjarige Charlotte ondertussen uitgegroeid zijn tot een sterk en onafhankelijk meisje. Dat zou haar bovendien op school de bij naam Warrior Princess hebben opgeleverd.

Foto: ISOPIX

Deze week dook er een opmerkelijk verhaal op over de plannen van prins Harry en Meghan. In het magazine Variety werd naar buiten gebracht dat de twee nu toch een carrière in Hollywood zouden ambiëren. Zo zouden ze volgens enkele bronnen sinds juni bij verschillende zenders langsgeweest zijn om een geheim project voor te stellen. Ze hopen dat een van de grote zenders zal toehappen.

Om welk format het gaat, is niet bekend, wel dat het koppel als producent erbij betrokken zou willen zijn. Een vriend van Meghan vertelde aan Variety dat de hertogin in elk geval geen ambitie heeft om opnieuw te acteren. Sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis heeft Meghan wel beetje bij beetje weer stapjes gezet in de entertainmentwereld. Zo sprak ze de vertelstem in voor de docuserie Elephant van Disney.

Het is duidelijk geworden wie prinses Diana zal spelen in de seizoenen vijf en zes van de Netflix-serie The crown. Elizabeth Debicki neemt de rol over van Emma Corrin, die in het vierde seizoen Diana vertolkt. De laatste twee seizoenen van de reeks over het Britse koningshuis zullen wellicht de jaren negentig en de vroege jaren 2000 coveren. De scheiding van prins Charles en prinses Diana zal dus aan bod komen, net als haar tragische dood in 1997.

Debicki noemt het een voorrecht om in “deze meesterlijke reeks” te spelen. De 29-jarige actrice is vooral bekend van haar rollen in The Great Gatsby, Guardians of the galaxy vol. 2 en The night manager. Binnenkort is ze te zien in Tenet, de nieuwe film van Christopher Nolan.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van prinses Anne, de dochter van Queen Elizabeth, gaf het Britse koningshuis enkele nieuwe portretten vrij. De foto’s werden in februari genomen in Gatcombe Park, haar huis waar ze leeft omringd door haar kinderen, kleinkinderen en haar geliefde paarden. Ze zou wel haar verjaardag niet thuis gevierd hebben, want ze was op dat moment in Schotland aan het zeilen met haar echtgenoot Sir Tim Laurence.

New photographs have been released to celebrate the 70th birthday of Her Royal Highness The Princess Royal tomorrow, 15th August 🎈



The photographs were taken by John Swannell at The Princess’ home, Gatcombe Park, in February this year.#PrincessRoyalAt70 pic.twitter.com/RQ0ZeUgId5 — The Royal Family (@RoyalFamily) August 14, 2020

Op Instagram verscheen een reeks vakantiekiekjes van de Noorse koninklijke familie. Ze brengen hun zomer door op De Lofoten, een eilandengroep in het noorden van het land. Zo was onder meer kroonprins Haakon met zijn gezin van de partij, maar ook koning Harald, koningin Sonja, prinses Märtha Louise en haar dochters. Er stond onder meer een stevige bergwandeling op het programma.

Schrijver Herman Brusselmans had het deze week in zijn column in de Nieuwe Revu over de Nederlandse prinses Amalia, de zestienjarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima en dat veroorzaakte toch wat deining bij onze Noorderburen. In die column Overschatte Mensen maakt hij telkens iemand met de grond gelijk, maar dit keer stak hij van wal met de opmerking dat Amalia eigenlijk niet in die categorie valt.

“Omdat ik haar een leuk meisje vind”, schrijft hij. Hij roemt dan ook haar uiterlijk, waarover hij op een gegeven moment zegt: “Deze buste heeft Amalia van haar moeder geërfd, en hoewel ze pas de zeventien jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken. Nou ja, ze eet graag frikandellen, friet met mayonaise en Vlaamse karbonaden in wijnsaus, en wat is daar mis mee? Lang leve de prinses!”

Het is niet de eerste keer dat er opmerkingen komen over het uiterlijk van de prinses. Toen de nieuwe portretten van het koningshuis in 2018 werden vrijgegeven, noemden heel wat mensen op Twitter haar dik en barstte een relletje los. Onlangs excuseerde een Argentijns tijdschrift zich nog omdat ze Amalia als plussize hadden omschreven. Ook nu vinden heel wat mensen het niet oké dat Brusselmans commentaar heeft op het uiterlijk van een zestienjarig meisje.