Britney Spears wil zich losrukken uit greep van vader Jamie

Uit gerechtsdocument blijkt dat Britney Spears (38) niet langer wil dat haar vader Jamie (68) haar bewindvoerder is. Dat meldt de Amerikaanse website TMZ. De zangeres wil dat een tijdelijke curator al zijn taken overneemt.

Britney Spears staat al sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie. Daarmee heeft hij zeggenschap heeft over bijna alles wat van haar is zoals haar geld, gezondheid, carrière en dagelijkse leven. De popster kwam onder het toezicht van haar vader te staan na haar zenuwinzinking zo’n twaalf jaar geleden. Ondertussen zou het veel beter met haar gaan en zijn heel wat fans van mening dat ze nog altijd “gegijzeld” wordt door haar vader. Die fans verenigden zich in de FreeBritney-beweging.

En ook Britney blijkt duidelijk niet meer blij te zijn met de gang van zaken. Jamie besloot vorig jaar in september tijdelijk om medische redenen een aantal van zijn taken neer te leggen. Die werden overgeheveld naar de professionele curator Jodi Montgomery, die voortaan haar zakelijke beslissingen moest goedkeuren. Uit gerechtelijke documenten blijkt nu dat Britney niet wil dat Jamie terugkeert als voogd en Jodi haar voorkeur wegdraagt.

“Grap”

“Britney dringt erop aan dat curator aangesteld blijft. We zijn op een punt beland waarbij het bewind aangepast moet worden aan haar huidige levensstijl en wensen. Haar vader zal dit waarschijnlijk aanvechten, maar dit is in haar belang”, klink het bij monde van haar advocaat in de documenten. Uit een artikel van The New York Times bleek eerder al dat de 38-jarige zangeres voor zelfs bijvoorbeeld het kopen van een koffie toestemming moest vragen aan haar vader.

Begin augustus nog uitte Jamie kritiek op de FreeBritney-beweging. Die deed hij af als “een grap”. “Al deze complottheoretici weten niets. De wereld heeft geen idee”, zei hij. “Het is aan de rechtbank van Californië om te beslissen wat het beste is voor mijn dochter. Niemand anders heeft hier zaken mee. Ik hou van mijn dochter. Ik hou van al mijn kinderen, maar dit is een privékwestie.”