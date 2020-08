Fausto Masnada ruilt het oranje van CCC voor een blauw truitje. De 26-jarige Italiaan is meteen inzetbaar voor de ploeg van Patrick Lefevere. Op het Italiaanse nationale kampioenschap mag hij al debuteren voor zijn nieuwe team.

Lefevere kan Masnada goed gebruiken in zijn gehavende team. “We zochten renners om onze kern te versterken door al dat ongeluk in de afgelopen weken. Fausto past perfect in ons team met zijn kwaliteiten ...