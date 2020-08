Bree -

In de Veeweidestraat in Bree is dinsdag rond 23.30 uur brand uitgebroken in een container bij bouwonderneming Jehoul. Het afval in de grote container was beginnen branden, mogelijk door een reactie van brandbare stoffen. De brandweer van Bree heeft de hele container moeten ledigen om efficiënt te blussen. De bluswerken namen twee uren in beslag.