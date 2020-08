COS heeft nieuwe flagshipstore geopend in Antwerpen

In de Antwerpse Huidevettersstraat is zopas de eerste flagshipstore van COS in ons land geopend. Naast kleding kun je er ook een selectie aan lifestyleproducten en meubels vinden.

COS, telg uit de H&M Group, heeft in het centrum van Antwerpen een flagshipstore geopend, meer bepaald in de bekende Huidevettersstraat op het nummer 36. De winkel is zo’n 680 vierkante meter groot en huist in een voormalig bankgebouw. In de zaak zijn niet enkel de laatste collecties te koop, maar ook een heleboel andere spullen.

Zo vind je er onder meer meubels en verlichting van namen als Terje Ekstrøm, Pierre Jeanneret, Kristina Dam Studio, Nort Studio, Giulia Casaro, Marjan van Aubel, James Shaw, Philipp Aduatz en het Belgische ontwerpersduo Muller Van Severen.

Er is ook een gamma aan lifestyleproducten beschikbaar van merken zoals Austin Austin, J Hannah en Lexon en bijvoorbeeld boeken rond fotografie en architectuur van uitgevers Thames and Hudson, Phaidon, Mack, Heni en Taschen.

De komst van COS zorgt ook voor een nieuwe impuls in de Huidevettersstraat. In 2019 opende H&M Group met Arket ook al een winkel in diezelfde straat.