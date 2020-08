Hulp krijgen of bieden in coronatijden

Leopoldsburg -

Heb je nog hulp nodig in coronatijden? Boodschappen doen, naar de post of de apotheker gaan, met de hond gaan wandelen, ... Kan jij dat nog zelf in deze coronatijden? Of heb je gewoon eens nood aan een babbeltje?

Bel naar 011 34 65 48 of mail naar reservatie@ccleopoldsburg.be. De mensen van het cultuurcentrum zoeken dan samen met jou naar de geschikte oplossing of naar een vrijwilliger die jou met plezier helpt.

Je kunt ook nog steeds hulp aanbieden via www.leopoldsburg.be/solidair.