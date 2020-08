Door een gebrek aan openbare toiletten werd Gent tijdens de lockdown geconfronteerd met het fenomeen ‘wildkakken’. Dat zegt de ombudsvrouw van de Stad. In een rapport vraagt ze meer investeringen in proper publiek sanitair.

Tijdens de lockdown voor het coronavirus én in de periode erna kwamen opvallend veel klachten over het gebrek aan beschikbaar en proper openbaar sanitair in Gent. “Door de sluiting van onder andere de ...