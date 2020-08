FedOS 50én Maaseik warmt op voor september

Maaseik - September is de maand om naar uit te kijken. Hopelijk zijn we tegen dan wat meer bevrijd van de schrik om met elkaar om te gaan.

Met de nodige voorzorgen en zelfdiscipline komen we een heel eind en let wel, we zijn niet gemaakt om binnen te zitten. Er werd beslist dat het lidgeld van 2020 verlengd wordt tot en met augustus 2021. In september wordt gestart met de volgende activiteiten:

Woensdag 2 september een wandelquiz doorheen Maaseik, groep max 5 personen (neem uw kleinkinderen mee!). Kosten: 2,50 euro p.p. Dinsdag 8 september:Kapellenfietsquiz rondom Maaseik. Kosten: 2,50 euro p.p.

Veiligheid voorop is onze leuze, maar je ontspannen moet ook kunnen.

Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.50enm.be of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/69.17.15 of 0498/40.95.75 of 0476/31.16.44 of mail info@50enm.be