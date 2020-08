Om te vermijden dat deze reeks zich enkel situeert tussen golvend groen en uitgestrekte landschappen, moest er een stad bij. Of minstens een stadsdeel. Het is Runkst geworden, by far de hipste sector van Groot-Hasselt. Een biosfeer op zichzelf, en de jongste jaren duidelijk in opmars bij een divers en jong publiek. Wat niet wegneemt dat Runkst op vele plekken verwijst naar een nog zichtbaar verleden. Inclusief twee aanpalende straten die met Djef beginnen.