Bloemenpluktuinen. In Limburg zijn er een klein tiental en het aanbod groeit nog. “Afrikaanse rozen, het zegt me niks”, zegt ‘Bloemencowboy’ Dimitri Meuwis uit Spalbeek. “Zeker niet omdat ik weet dat we in Limburg op steeds meer plaatsen hetzelfde doel nastreven: mensen gelukkig maken met prachtige, verse bloemen uit onze eigen natuur.”