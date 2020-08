Kruispunt Smeermaas wordt vanaf maandag 24 augustus in 4 dagen aangepast

Vanaf maandag 24 augustus wordt het kruispunt van de Maaseikersteenweg en de Maastrichterweg in Smeermaas veiliger gemaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dan extra voorsorteerstroken op de Maaseikersteenweg aanleggen om de afslag richting Brugstraat overzichtelijker en veiliger te maken. Ook de geluid- en trillingsoverlast, veroorzaakt door de overgang van beton naar asfalt, wordt aangepakt. De werken zullen in principe 4 werkdagen duren.

“In maart 2019 werd het aangepaste kruispunt in Smeermaas in gebruik genomen. Sindsdien moesten we jammer genoeg vaststellen dat er op het kruispunt heel wat verkeersongevallen te betreuren vielen”, zegt ...