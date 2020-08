Organisatie US Open: “Deelnemersveld overstijgt de verwachtingen”

Heel wat vooraanstaande tennissers hebben zich uit veiligheidsoverwegingen afgemeld voor het US Open van 31 augustus tot 13 september in New York. En toch overstijgt het deelnemersveld de verwachtingen van de organisatie. Dat stelde de Amerikaanse tennisfederatie (USTA) dinsdag.

“Gezien de context konden we niet gelukkiger zijn met het deelnemersveld. Het overstijgt onze verwachtingen”, zei Michael Dowse, voorzitter van USTA. “Bij de vrouwen hebben we tien ex-winnaars en zeven voormalige nummers een, plus 81 speelsters uit de top 100. Bij de mannen ontvangen we zeven spelers uit de top tien van de wereld, acht ex-finalisten en 90 spelers uit de huidige top 100.”

Bij de mannen zijn de grootste namen Novak Djokovic, Dominic Thiem en Daniil Medvedev, bij de vrouwen Karolina Pliskova, Sofia Kenin en Serena Williams. De voornaamste afzeggers zijn titelverdediger Rafael Nadal bij de mannen en de nummers een en twee van de wereld Ashleigh Barty en Simona Halep bij de vrouwen, net als titelverdedigster Bianca Andreescu. De Belgische grote namen als David Goffin, Elise Mertens en Kim Clijsters nemen wel deel.

De organisatie liet ook weten dat spelers minstens vier dagen voor ze in actie komen aanwezig moeten zijn, onder meer om de nodige testen te kunnen ondergaan. Alle deelnemers worden samen in twee hotels in Long Island, op 30 kilometer van Flushing Meadows, ondergebracht. Enkele spelers gaven er echter de voorkeur aan een privéverblijf te huren en komen niet naar de officiële hotels.