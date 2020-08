Nederlandse premier waarschuwt bevolking: “Als we niet oppassen, zijn we zo terug bij af”

Het coronavirus verspreidt zich nog altijd “gestaag” in Nederland, en dat kan grote gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwde de Nederlandse premier Mark Rutte dinsdag. “Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.”

Rutte benadrukte dat sinds de vorige persconferentie van twee weken geleden het aantal besmettingen opnieuw is gestegen, evenals het aantal ziekenhuisopnames. Rutte wees op het zogenoemde reproductiegetal, dat al “weken boven de 1 zit”, wat aangeeft dat het virus zich verspreidt.

De premier riep mensen nogmaals op de geldende regels in acht te nemen en bijvoorbeeld ook thuis te blijven als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge benadrukte dat de regering nog steeds onderzoekt of deze quarantaine kan worden verplicht. Een Kamermeerderheid keerde zich in een debat vorige week nog tegen dit idee.

Thuiswerken effectief

Van alle maatregelen die sinds maart zijn genomen, is het massale thuiswerken “een van de meest effectieve”, zei Rutte. Hij erkende dat 1 september her en der wordt genoemd als datum waarop dit devies mogelijk wordt versoepeld, maar daar is voorlopig geen sprake van. “Laat ik duidelijk zijn: de cijfers geven daarvoor geen aanleiding. Werk zoveel mogelijk thuis, ook na 1 september.”

“De boodschap komt hierop neer: van maart tot juli hebben we laten zien dat we corona eronder kunnen krijgen. Nu moeten we laten zien dat we het onder controle kunnen houden.”

Feestjes

Familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en vriendengroepen zijn op dit moment de bron van de meeste besmettingen. De Nederlandse regering adviseert zéér dringend om geen feestjes te houden en het aantal mensen dat in huis en tuin wordt ontvangen, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Ook werd nogmaals onderstreept dat kinderen thuis moeten blijven als ze klachten hebben of als iemand in het gezin positief test op corona. De Jonge en Rutte maakten ook bekend dat de periode van thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.