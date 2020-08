Maasmechelen -

Een zware brand heeft dinsdagavond rond 22.15 uur een huis verwoest op de hoek van de Heirstraat en de Ringlaan in Maasmechelen. Het vuur ontstond vermoedelijk in de hete oven. Het gezin is ongedeerd en wordt opgevangen bij de overburen. Het huis is onbewoonbaar.