Pech blijft duren: Deceuninck - Quick-Step verliest nu ook Mattia Cattaneo na val in afdaling

Pech blijft Deceunick - Quick-Step achtervolger. Het team van Patrick Lefevere kan nu ook een tijdje geen beroep doen op Mattia Cattaneo. De Italiaan viel in de Ronde van Emilia en brak een ruggenwervel. Eerder vielen ook Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Remco Evenepoel uit na valpartijen.

Tijdens een aanval in de laatste 35 kilometer van de Giro dell’Emilia crashte Mattia Cattaneo in een afdaling en moest opgeven. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Bologna waar na onderzoeken bleek dat hij een stabiele breuk opliep van ruggenwervel D12. De 29-jarige Italiaan moet niet geopereerd worden maar moet een rustperiode van zes tot acht weken inbouwen.

“Ik kende de afdaling, aangezien ik de race verschillende keren heb gereden, maar helaas raakte ik met mijn voorwiel een kleine steen midden op de weg”, vertelt Cattaneo. “Ik probeerde het evenwicht te bewaren, maar het lukte niet en stortte neer op de vangrail. Het maakt me verdrietig, want ik voelde dat de conditie steeds beter werd en ik had vertrouwen in de komende races.”

Deceuninck - Quick-Step kan voor de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Fabio Jakobsen (gezichtsbreuken na een val in de Ronde van Polen) en Remco Evenepoel (bekkenbreuk na een val in ed Ronde van Lombardije). Ook Yves Lampaert (sleutelbeenbreuk na een val in Milaan-Turijn) is momenteel out.