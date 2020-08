Mode Unie eist invoering bubbelshoppen in open brief “Het is twaalf uur”

Het wordt inderdaad hoog tijd dat het verplicht individueel shoppen versoepeld wordt naar bubbelshoppen, anders bloedt het Belgische modelandschap langzaam dood. Het is een oproep aan de politici door Mode Unie.

In een open brief vraagt de sectororganisatie om zo snel mogelijk het verplicht individueel winkelen te bannen. Shoppers blijven in deze soldenperiode weg uit de winkelstraten, terwijl de facturen voor winkeliers zich blijven opstapelen. Het water staat hen naar eigen zeggen aan de lippen, het is twaalf uur. Winkelen kan veilig in deze coronatijden volgens Mode Unie. Als de broodnodige versoepelingen uitblijven, dreigen er massa’s faillissementen en ontslagen.