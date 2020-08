Brussel - Jos Lantmeeters heeft vandaag de eed afgelegd als 21ste gouverneur van de provincie Limburg.

Dat deed hij in Brussel in handen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De 56-jarige Genkenaar volgt Herman Reynders op. Op 1 september lost Lantmeeters waarnemend gouverneur Michel Carlier af, en gaat hij officieel aan de slag in het Provinciehuis.